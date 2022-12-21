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Прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

Прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне в настоящее время температура воздуха составляет до 3° мороза.
Экология
21 декабря 2022 г. 11:33
Прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

В Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне в настоящее время температура воздуха составляет до 3° мороза.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова в Шуше составляет 5 см.

21 декабря в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне в течение дня преимущественно без осадков, временами туман. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха днем до 4°, вечером - до 8° мороза.

22 декабря, в основном, без осадков, временами туман. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Kəlbəcər və Laçının havası açıqlanıb

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