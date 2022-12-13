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Прогноз погоды в Шуше и Лачыне на ближайшие дни

Прогноз погоды в Шуше и Лачыне на ближайшие дни В ближайшие дни осадков в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне не ожидается.
Экология
13 декабря 2022 г. 14:17
Прогноз погоды в Шуше и Лачыне на ближайшие дни

В ближайшие дни осадков в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне не ожидается.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, утром и вечером ожидается туман. Ночью от 2° до 7° мороза. Днем 3°- 5° тепла. Однако утром и ближе к вечеру температура воздуха будет колебаться в интервале 0°-3° мороза.

"В других районах страны к концу недели преимущественно без осадков. 16 декабря в некоторых северных и восточных районах вероятны кратковременные осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 14, с вечера 16 до утра 17 декабря ожидается усиление северного ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха, повысившись на 2°-3° по сравнению с прошлой неделей, приблизится к климатической норме", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Laçında yaxın günlərdə müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb

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