Прогноз погоды в Баку на ближайшие три дня

Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на ближайшие три дня.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 1 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами ожидается туман, изморось. Ветер южный с порывами до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем - 10-14° тепла.
2 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Утром местами возможен туман, вечером - изморось. Ветер юго-восточный (5-10 м/с). Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 11-15° тепла.
3 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 10-13° тепла.