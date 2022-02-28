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Прогноз погоды в Баку на ближайшие три дня

Прогноз погоды в Баку на ближайшие три дня Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на ближайшие три дня.
Экология
28 февраля 2022 г. 15:56
Прогноз погоды в Баку на ближайшие три дня

Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на ближайшие три дня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 1 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман, изморось. Ветер южный с порывами до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем - 10-14° тепла.

2 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Утром местами возможен туман, вечером - изморось. Ветер юго-восточный (5-10 м/с). Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 11-15° тепла.

3 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 10-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın 3 gün ərzində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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