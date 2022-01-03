Прогноз погоды в Баку и на Абшероне на ближайшие дни

Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на 5-6 января.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Ночью и утром местами вероятны дожди. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 8-11° тепла.
6 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-11° тепла.