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Прогноз погоды в Баку и на Абшероне на ближайшие дни

Прогноз погоды в Баку и на Абшероне на ближайшие дни Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на 5-6 января.
Экология
3 января 2022 г. 17:10
Прогноз погоды в Баку и на Абшероне на ближайшие дни

Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове на 5-6 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Ночью и утром местами вероятны дожди. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 8-11° тепла.

6 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-11° тепла.

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Версия на английском языке Weather forecast for Baku and Absheron announced 
Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeron yarımadasında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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