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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным.
Экология
20 марта 2024 г. 12:06
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 6-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, в горных и предгорных районах пойдет снег. На отдельных территориях возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром ожидается туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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