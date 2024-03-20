Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 6-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, в горных и предгорных районах пойдет снег. На отдельных территориях возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром ожидается туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.