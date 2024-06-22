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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть юго-западный ветер.
Экология
22 июня 2024 г. 13:46
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть юго-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 55-65%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, град. Ночью и утром ожидается туман, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.

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