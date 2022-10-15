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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
15 октября 2022 г. 12:48
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-17°, днем 20-22° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами прогнозируется туман. Местами прогнозируются интенсивные осадки, в высокогорьях вероятно выпадение снега. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-23° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 6-10° тепла.

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