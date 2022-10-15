Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

https://static.report.az/photo/b7d77fc1-065b-3ed3-ae22-2699ec6967dc.jpeg https://static.report.az/photo/b7d77fc1-065b-3ed3-ae22-2699ec6967dc.jpeg

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-17°, днем 20-22° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами прогнозируется туман. Местами прогнозируются интенсивные осадки, в высокогорьях вероятно выпадение снега. Ожидается умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-23° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 6-10° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 16