Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем – 17-19° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65 -75%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и восточных районах временами возможны осадки. Местами вероятен туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью около 0-5°, днем 8-13° тепла.