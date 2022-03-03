Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, изморось.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 10-15° тепла, в Баку ночью – 6-8°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм до 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег, днем осадки временно прекратятся. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью – 3-8° мороза, днем - 5-10° тепла.