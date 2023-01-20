Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами вероятны переменные осадки, которые днем постепенно сократятся. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы - 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются переменные осадки, туман. В горных районах возможен снег. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-3° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололед.