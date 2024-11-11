Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах полуострова в течение дня возможны кратковременные дожди, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 768 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах пройдут ливни, в горных районах возможен снег, град. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.