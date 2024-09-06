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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу 7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков.
Экология
6 сентября 2024 г. 12:41
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах вероятны кратковременные ливни, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.

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