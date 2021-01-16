Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление понизится с 761 до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман, умеренный южный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла

Атмосферное давление понизится с 761 до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

17 января в районах Азербайджана в основном без осадков, однако местами ожидаются туман. Ветер западный, местами с усилениями.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.