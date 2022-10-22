Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября временами ожидаются дожди, во второй половине дня в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября временами ожидаются дожди, во второй половине дня в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 15-17°тепла, в Баку ночью 11-13°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. Местами вероятен туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 14-18° тепла, в горах ночью около 0°, днем 4-8° тепла.