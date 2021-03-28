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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
28 марта 2021 г. 12:10
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, моросящий дождь. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

29 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных территориях ожидаются осадки, в отдельных местах туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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