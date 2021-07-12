Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 32-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Будет преобладать западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

Со второй половины 13 июля до полудня 15 июля в основном в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. В отдельных местах пройдут ливни, град. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с. Повысится уровень водности рек, возможные кратковременные наводнения в горных реках.