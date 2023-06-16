​​​​​​​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер сменится днем юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем временами прогнозируются дожди. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. В некоторых местах западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 12-17° тепла.