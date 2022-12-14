Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах временами вероятны осадки. Местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 8-12° тепла, в горах ночью 3-7°, днем от 1° мороза до 4° тепла.