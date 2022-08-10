Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 31-36°, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75 %.

В районах местами в основном без осадков, однако днем в некоторых горных территориях вероятны кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 32-37°, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 18-23°.