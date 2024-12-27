Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление понизится до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег. На отдельных территориях прогнозируется туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6°, днем ​​6-10° тепла, ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.