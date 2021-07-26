Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, однако утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-25° тепла, днем - 28-31° тепла, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 29-31° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 25-26° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, вечером 27 июля и на протяжении дня 28 июля на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, однако усиливающийся северный ветер хазри может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и переменные дожди, временами интенсивные, возможен град. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 34-39°, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 20-25° тепла.