Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 10-15° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, однако ночью в ряде северных и западных районов возможны кратковременные осадки, в горных территориях выпадет снег. Утром в некоторых районах ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.