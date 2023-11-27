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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
27 ноября 2023 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 10-15° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, однако ночью в ряде северных и западных районов возможны кратковременные осадки, в горных территориях выпадет снег. Утром в некоторых районах ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Snow predicted in Azerbaijan’s mountainous areas tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərə qar yağacaq

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