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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер
Экология
5 октября 2023 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление cнизится до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер западный, местами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7°, в высокогорных территориях до 5° градусов мороза, днем 8-13° тепла.

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