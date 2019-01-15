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    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

    Утром в отдельных местах будет слабый туман, прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 10-15, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

    Атмосферное давление опустится с 757 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

    Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, местами будет туман. Юго-западный ветер временами усилится. 

    Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

    Согласно медицинскому метеорологическому предупреждению, 17-18 января на Абшеронском полуострове прогнозируется сильный северный ветер, по сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 10 градусов. Подобное резкое изменение климатических условий будет неблагоприятно для большинства людей. 

    МЭПР предупреждает, что днем 15 января и 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер. 16 января в некоторых районах ожидается местами усиливающийся юго-западный ветер. 

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