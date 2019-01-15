Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в отдельных местах будет слабый туман, прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 10-15, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 757 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, местами будет туман. Юго-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому предупреждению, 17-18 января на Абшеронском полуострове прогнозируется сильный северный ветер, по сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 10 градусов. Подобное резкое изменение климатических условий будет неблагоприятно для большинства людей.

МЭПР предупреждает, что днем 15 января и 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер. 16 января в некоторых районах ожидается местами усиливающийся юго-западный ветер.