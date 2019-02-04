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    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

    Ночью и утром в отдельных местах будет слабый туман, изморось. Северный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер. 

    Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

    В районах Азербайджана 5 февраля преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах будет туман, изморось. Ожидается западный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем  2-7 градусов тепла.

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 5-6 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

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