Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в отдельных местах будет туман, ожидается временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Юго-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-4 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.