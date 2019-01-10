Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман.

Северо-западный ветер днем перейдет во временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью будет 1-3, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 766 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Скорость западного ветра днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, в высокогорьях 11-16 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с дневных часов 11 января до второй половины дня 12 января на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.