Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах ожидаются дожди. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.