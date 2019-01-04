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    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

    Утром будет туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный ветер. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

    Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

    В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. В отдельных местах будет туман. Днем скорость западного ветра временами усилится. 

    Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла. 

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