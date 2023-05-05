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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.
Экология
5 мая 2023 г. 13:08
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами на полуострове ожидаются осадки.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В отдельных горных местах возможны кратковременные осадки. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, на отдельных территориях до 18° тепла.

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