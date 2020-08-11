Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-32, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-70%, днем – 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 12 августа ожидается без осадков, однако, в некоторых северных и западных районах возможны грозы, интенсивные осадки, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.