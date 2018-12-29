Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит на Абшеронском полуострове 2-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, на отдельных территориях прогнозируется туман.

Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 3-7 градусов тепла.