Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

15 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер.

15 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем местами возможны кратковременные осадки. В отдельных местах прогнозируются грозы, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 7-12° тепла.