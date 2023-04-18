​​​​​​​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Утром и вечером местами ожидается туман.

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Утром и вечером местами ожидается туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается без осадков. Днем в горных территориях ожидаются кратковременные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 16-21° тепла, на отдельных территориях 23-25°, в горах ночью 0-5°, днем 7-12°, местами до 16° тепла.