О нас

​​​​​​​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

​​​​​​​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Утром и вечером местами ожидается туман.
Экология
18 апреля 2023 г. 12:54
​​​​​​​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Утром и вечером местами ожидается туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается без осадков. Днем в горных территориях ожидаются кратковременные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 16-21° тепла, на отдельных территориях 23-25°, в горах ночью 0-5°, днем 7-12°, местами до 16° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 19
Версия на азербайджанском языке Sabah hava dumanlı olacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля 2023 г. 13:36
Азербайджанским студентам, обучающимся в Турции, разрешен въезд на родину по сухопутной границе
Азербайджанским студентам, обучающимся в Турции, разрешен въезд на родину по сухопутной границе
18 апреля 2023 г. 13:17
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район
18 апреля 2023 г. 11:41
Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с 30-летием Башлыбельской трагедии
Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с 30-летием Башлыбельской трагедии
18 апреля 2023 г. 10:40
Глава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном
ФотоГлава МИД обсудил с советником Госдепа США мирное соглашение между Баку и Ереваном
17 апреля 2023 г. 16:34
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Арзу Рагимов освобожден от должности
Арзу Рагимов освобожден от должности
17 апреля 2023 г. 12:21
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
17 апреля 2023 г. 11:39
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi