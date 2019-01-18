Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Ожидается умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

19 января в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорьях 12-17 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 января на Абшеронском полуострове ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.