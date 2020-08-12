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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-восточный ветер
Экология
12 августа 2020 г. 14:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-33, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем – 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 13 августа ожидается без осадков, однако, в некоторых северных и западных районах возможны грозы, переменные осадки, местами ливни, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 августа на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah meteohəssas insanlar üçün əlverişli hava olacaq

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