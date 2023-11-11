Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, юго-восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-8° тепла.