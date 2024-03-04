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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 марта 2024 г. 12:51
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана ожидается без осадков, на отдельных горных территориях возможен снег. Ночью и утром ожидается туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. В горных районах дороги могут покрыться наледью.

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Версия на азербайджанском языке Od çərşənbəsində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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