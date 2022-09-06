Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19°, днем - 20-23° тепла, в Баку ночью - 16-18°, днем - 21-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В регионах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах ожидаются ливни, вероятен град. На отдельных территориях временами усилится западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 20-24° тепла, в горах ночью - 3-7°, днем - 8-13° тепла.