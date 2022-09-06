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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.
Экология
6 сентября 2022 г. 12:32
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19°, днем ​​- 20-23° тепла, в Баку ночью - 16-18°, днем - ​21-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах ожидаются ливни, вероятен град. На отдельных территориях временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - ​20-24° тепла, в горах ночью - 3-7°, днем ​​- 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Rainy weather forecasted tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

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