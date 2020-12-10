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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%
Экология
10 декабря 2020 г. 14:01
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, к вечеру возможны осадки.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

11 декабря в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами снег, днем преимущественно пройдет без осадков. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей. Однако повышенная влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта у некоторых людей.


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Версия на английском языке Rain forecasted for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

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