Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, к вечеру возможны осадки.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

11 декабря в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами снег, днем преимущественно пройдет без осадков. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей. Однако повышенная влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта у некоторых людей.



