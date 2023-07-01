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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.
Экология
1 июля 2023 г. 13:09
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана завтра ожидается преимущественно без осадков. Однако днем на отдельных горных территориях пройдут кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью будет 7-12°, днем 12-17° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 2
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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