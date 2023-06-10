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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.
Экология
10 июня 2023 г. 13:55
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем ​28-33°. Атмосферное давление понизится с 757 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана местами прогнозируются осадки. На отдельных территориях не исключены ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем ​​30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем ​​15-20° тепла.

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