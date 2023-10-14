Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.