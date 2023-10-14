О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков
Экология
14 октября 2023 г. 13:33
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

15 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bazar günü 25 dərəcə isti olacaq

Самое читаемое

В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi