Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°

Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60%. В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков, однако местами возможны небольшие осадки, в горных территориях - снег. В отдельных районах вероятен туман, усилится западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал