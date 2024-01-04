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Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°

Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15° Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 января 2024 г. 12:25
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков, однако местами возможны небольшие осадки, в горных территориях - снег. В отдельных районах вероятен туман, усилится западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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