 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 декабря.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла.

    Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

    В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Местами будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi