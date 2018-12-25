Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Местами будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.