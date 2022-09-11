О нас

Завтра в Азербайджане ожидается дождь, будет дуть сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидается дождь, будет дуть сильный ветер Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 сентября.
Экология
11 сентября 2022 г. 12:11
Завтра в Азербайджане ожидается дождь, будет дуть сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами усилится южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем ​​25-28° тепла, ночью 19-21° тепла, днем ​​25-27° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-65%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются грозы, временами дождь. Ночью и утром будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем ​​25-30 градусов тепла, ночью 5-10 градусов тепла, днем ​​13-18 градусов тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 12
Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, yağış yağacaq

Другие новости из категории

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки
10 сентября 2022 г. 12:33
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
9 сентября 2022 г. 13:23
В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки
В ближайшие два дня в ряде районов выпадут осадки
9 сентября 2022 г. 12:52
В Азербайджане выпал снег
ФотоВ Азербайджане выпал снег
8 сентября 2022 г. 13:40
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди
8 сентября 2022 г. 12:37
Азербайджанский ученый: Каспийскому морю угрожает сильное обмеление
Азербайджанский ученый: Каспийскому морю угрожает сильное обмеление
8 сентября 2022 г. 09:25
МЭПР: В оползневых зонах не наблюдается активность
МЭПР: В оползневых зонах не наблюдается активность
7 сентября 2022 г. 13:08
Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и ливни
Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и ливни
7 сентября 2022 г. 12:52
В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана
В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана
7 сентября 2022 г. 12:38
Умайра Тагиева: За 2 дня количество осадков превысило месячную норму
Умайра Тагиева: За 2 дня количество осадков превысило месячную норму
7 сентября 2022 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi