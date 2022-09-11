Завтра в Азербайджане ожидается дождь, будет дуть сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами усилится южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем ​​25-28° тепла, ночью 19-21° тепла, днем ​​25-27° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-65%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются грозы, временами дождь. Ночью и утром будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем ​​25-30 градусов тепла, ночью 5-10 градусов тепла, днем ​​13-18 градусов тепла.