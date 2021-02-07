Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в первой половине дня местами туман и моросящий дождь.

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8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в первой половине дня местами туман и моросящий дождь. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıya yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq