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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Объявлен прогноз погоды на 24 августа.
Экология
23 августа 2020 г. 13:51
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды на 24 августа.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода с периодическими затмениями, в основном без дождя, но местами с дождями ночью и утром. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 23-26 тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 22-23 градуса тепла. 

24 августа в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, местами ливни, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-19, днем 22-26, в горах ночью 5-10, днем 11-15 градусов тепла.

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