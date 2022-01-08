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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах вероятны дожди.
Экология
8 января 2022 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах вероятны дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 8-10° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются дожди, в горных районах снег. В некоторых местах туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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