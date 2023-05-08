Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью будет 10-15° тепла, днем 17-22 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт.ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. На отдельных территориях возможны грозы и град. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12 ° тепла.